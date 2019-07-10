Власти России, по некоторым данным, могут возобновить авиасообщение с Грузией

Об этом пишет газета Коммерсант со ссылкой на источник в МИДе. По его словам, Москву удовлетворила реакция Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, который в телеэфире нецензурно высказался о Владимире Путине и его родителях.

В понедельник авиасообщение с Грузией было полностью прервано. Соответствующий указ Владимир путин подписал после массовых протестов в Тбилиси. После мата в эфире в адрес президента России в Госдуме предложили запретить поставки грузинских вина и воды, а также денежные переводы в Грузию, но Владимир Путин не стал это делать.