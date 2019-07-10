В Люблинском суде продолжатся слушания по делу «Нового величия»*. Предыдущее заседание завершилось сенсацией

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Свидетелем обвинения в прошлый раз выступил один из активистов сообщества Павел Ребровский. Он ранее признался в создании экстремистского сообщества, раскаялся и получил два с половиной года условно. Защита фигурантов поставила правдивость его слов под сомнение.

В понедельник Ребровский внезапно заявил, что следствие угрожало завести на него дело о терроризме. В обмен на признательные показания ему пообещали дать условный срок. Прокурор от услышанного была в шоке, сообщает телеканал «Дождь». Наблюдатели полагают, что слова осужденного могут и не повлиять на исход этого дела.

На скамье подсудимых восемь человек, которые не признают вину в организации и участии в экстремистском движении. По версии следствия, фигуранты готовили конституционный переворот с последующим захватом власти.

Защита считает дело сфабрикованным и заявляет, что молодые люди стали жертвами провокации со стороны ФСБ.