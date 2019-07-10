Москва может пересмотреть вопрос об отмене прямого авиасообщения с Грузией

Об этом пишет газета Коммерсант, со ссылкой на источники в российском правительстве.

Российские власти оценили быструю реакцию официального Тбилиси на матерную брань в адрес президента Путина в эфире телеканала Рустави-2. Если русофобия в Грузии прекратится, ситуация в стране нормализуется, нашим гражданам гарантируют безопасность, можно будет говорить о возобновлении авиасообщения, приводит газета «Коммерсант» слова собеседника в российском МИДе. По словам нескольких источников издания в правительстве указ об отмене виз с Грузией был готов, в Москве ждали позитивного момента, чтобы Путин подписал документ. Однако протесты в Тбилиси, вызванные выступлением российского депутата Сергея Гаврилова с места спикера грузинского парламента, привели к тому, что указ не был подписан. Но если в Грузии ситуация улучшится это будет сделано, уверяют источники Коммерсанта. Протесты привели и к отмене с начала недели прямого авиасообщения между странами. Вероятность введения экономических санкций против Тбилиси в том числе запрета денежных переводов, импорта грузинских вин и Боржоми по словам источников в правительстве близка к нулю. Поскольку президент Путин вчера высказался против таких мер.

Ввести санкции против Грузии вчера предложили депутаты Госдумы. Они утвердили документ с рекомендациями правительству ввести ограничительные меры в ответ на брань грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского президента.