В  Венесуэле могут оставаться сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков

Во всяком случае, так утверждает Глава Южного командования США адмирал Крейг Фоллер. Выступая в Сенате он рассказал, что российские военные не только следят за работоспособностью военной техники, но и поддерживают режим Николаса Мадуро, который он назвал «марионеточным». В недавнем интервью"Файнэншл таймс" Владимир Путин в очередной раз заявил, что в Венесуэле российских войск нет, но работают специалисты и инструкторы из России.