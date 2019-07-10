В  районе затонувшей советской АПЛ «Комсомолец» в Норвежском море уровень радиации превышает норму в 100 тысяч раз

Как сообщает телеканал TV2, это установили специалисты Норвежского института морских исследований. Участие в экспедиции принимали и ученые Росгидромета. Судно G.O.Sars произвело замеры радиации и взяло пробы из вентиляционного отверстия недалеко от реактора. По словам исследователей, высокий уровень радиации не угрожает рыболовству в районе, где затонула подлодка. Корпус затонувшей после пожара в 1989 году АПЛ лежит на глубине 1700 метров. В результате трагедии из 69 моряков 42 погибли.