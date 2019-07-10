Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты бизнесмена Василия Бойко-Великого на арест

Его обвиняют в многомиллионной растрате средств банка «Кредит-экспресс».

Защита предпринимателя просит отменить решение Басманного суда и избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Это может быть домашний арест или подписка о невыезде, сообщил адвокат Алексей Аверьянов. В СИЗО Василия Бойко-Великого отправили до 19 августа по делу о растрате в особо крупном размере. Ему вменяют хищение 180ти миллионов рублей и более девятисот тысяч долларов в ростовском банке «Кредит-экспресс». По версии следствия бизнесмен и другие фигуранты дела, включая сотрудников финансовой организации, похитили крупные суммы с помощью подложных документов о кредитах. Предприниматель назвал задержание попыткой давления и созданием условий для отъема бизнеса. Бойко-Великий основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель», куда входит агрохолдинг «Русское молоко». Он известен своими ультраконсервативными взглядами и эксцентричным поведением. В частности, он ввёл для сотрудников своего предприятия «Русское молоко» так называемый православный кодекс и поощрял зачёркивание штрих-кодов на молочной продукции.

Бизнесмен попросил уполномоченного при президенте по правам предпринимателей Бориса Титова оказать содействие в освобождении из СИЗО. Помимо Бойко-Великого фигурантами уголовного дела стали ещё 6 человек. В том числе бывший директор банка «Кредит-экспресс» Алла Кабанова, она тоже арестована.