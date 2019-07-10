Иранскую ядерную программу обсудят сегодня на экстренном заседании МАГАТЭ

По словам помощника американского президента по национальной безопасности, темой обсуждений станут непозволительные действия Ирана в ядерной сфере. На республику следует оказывать нажим, чтобы власти отказались от своих ядерных амбиций, пояснил Джон Болтон.

Международное агентство по атомной энергии ранее подтвердило нарушение Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий и превышение лимита хранения обогащенного урана. Европейские страны предостерегли Иран от дальнейшего нарушения условий сделки.

Иранский лидер Хасан Роухани заявил, что власти будут самостоятельно определять необходимый им уровень обогащения. США год назад вышли из совместного соглашения и ужесточили санкции против исламской республики.

Глава российского МИДа Сергей Лавров накануне выступил в поддержку Ирана, заявив, что республика не нарушает соглашения. Москва рассчитывает на сдержанность Тегерана.