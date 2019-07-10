Страсбургский суд впервые вынес решение по жалобе из  России на домашнее насилие

Валерии Володиной присудили более 25 тыс. евро компенсации. Володина пожаловалась в ЕСПЧ на бездействие властей на преследование и побои бывшего партнера. В полиции считают такие угрозы проявление ревности. В российском обществе давно назрела потребность в изменении законодательства о противодействии бытовому насилию. Об этом «Эху» сказала член президентского Совета по правам человека Ирина Киркора. По словам Ирины Киркоры, законопроект о профилактике домашнего насилия вносился в Госдуму еще в 2014 году, но с тех пор дело так и не сдвинулось с места.