Украинским морякам, арестованным после конфликта в Керченском проливе, предъявлено окончательное обвинение.

Как сообщил Интерфакс адвокат Николай Полозов, в конце месяца защита и обвиняемые смогут приступить к изучению материалов дела, которое насчитывает 20 томов. Другой адвокат Сергей Бадамшин сообщил РБК, что уведомление о завершении расследования защита получит 17 июля. Окончательное обвинение предъявлено украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. Это лишь процессуальный термин, который вовсе не означает итоговую редакцию, — рассказал «Эху» адвокат одного из моряков Илья Новиков. Илья Новиков уверен, что 17 июля морякам продлят арест, но вскоре после этого защита сможет начать знакомиться с материалами дела.