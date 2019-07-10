Владелец украинского телеканала NewsOne сегодня вызван на допрос по делу о госизмене

К нему возникли претензии у генпрокуратуры из-за планов провести телемост с российской стороной. Его в итоге отменили.

На допрос ждут собственника NewsOne Тараса Козака и генпродюсера канала Василия Голованова. Об этом у себя в фейсбуке написал генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам на допрос вызваны все причастные – от владельца телеканала до ведущего, который анонсировал проведение телемоста с Россией. Также готовится представление в суд об аресте активов, написал Луценко. Владельца и сотрудников телеканала допросит Служба безопасности Украины. Она же проведёт досудебное расследование по делу. Двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить» планировали провести в пятницу каналы Россия 1 и украинский NewsOne. Ожидалось, что в мероприятии примут участие не политики, а обычные граждане. В Кремле идею провести телемост поддержали, но жёстко раскритиковали на Украине. Президент страны Владимир Зеленский назвал мероприятие цитата «дешёвым и небезопасным пиар-ходом и попыткой расколоть страну». В итоге NewsOne мероприятие отменил. На телеканале сказали, что журналисты и их родственники получают угрозы.

Владелец телеканала назвал ложью обвинения со стороны генпрокурора Украины о связи NewOne с российским Промсвязьбанком и офшорами на Кипре. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию вчера назначил внеплановую проверку канала, в случае нарушений у него могут отобрать лицензию.