Трое кандидатов в губернаторы Петербурга признали, что преодолели муниципальный фильтр благодаря администрации

Владимир Бортко, Надежда Тихонова и Михаил Амосов сообщили на «Эхе Москвы в Петербурге», что муниципальные депутаты отдавали свои голоса за них по команде Смольного, а Владимир Бортко при этом отметил, что подписи ему просто привезли. Избирательная комиссия Петербурга зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы. Это, помимо Бортко, Амосова и Тихоновой, временный глава Петербурга Александр Беглов.