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06:49, 10 июля 2019

Трое кандидатов в губернаторы Петербурга признали, что преодолели муниципальный фильтр благодаря администрации

Владимир Бортко, Надежда Тихонова и Михаил Амосов сообщили на  «Эхе Москвы в  Петербурге», что муниципальные депутаты отдавали свои голоса за них по команде Смольного, а  Владимир Бортко при этом отметил, что подписи ему просто привезли. Избирательная комиссия Петербурга зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы. Это, помимо Бортко, Амосова и  Тихоновой, временный глава Петербурга Александр Беглов.



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