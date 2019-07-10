Суд в Пензе оштрафовал местный фонд «Гражданский союз» на 300 тысяч руб

Как сообщается на странице организации в ФБ, в середине мая «Гражданский союз» был признан иностранным агентом после того, как директор фонда посетил митинг против пенсионной реформы и писал обращения на имя губернатора области. На фонд был составлен протокол за отсутствие регистрации в реестре «иноагентов». Сотрудники «Гражданского союза» признают, что получают финансирование из-за рубежа, но участие в политической деятельности отрицают.