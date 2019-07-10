Президент России выступил против санкций в отношении Грузии

Это лишь усугубит конфликтную ситуацию, -считает Владимир Путин.

На вопрос о заведении уголовного дела против ведущего Георгия Габунии Путин ответил: «Много чести, пусть вещает дальше». Ответом на русофобские настроения в Грузии должны стать санкции. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума поддерживает позицию Владимира Путина о необходимости урегулирования конфликта между странами, — подчеркнул Вячеслав Володин. Но, по его мнению, нужно сделать все, чтобы грузинская сторона образумилась.