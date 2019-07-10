Следователи службы безопасности Украины допросят собственника телеканала NewsOne

Его подозревают в покушении на госизмену в связи с намерением провести телемост с Москвой.

Подобные планы можно назвать только провокацией, и они должны стать поводом проверки хозяев этой редакции, — сказал ранее организатор мероприятия, основатель партии «Голос» Святослав Вакарчук.

«Мы хотим понимать, за какие деньги были приобретены эти каналы? Соответствует ли это официально декларируемому богатству, в частности, гражданина Тараса Козака, который из официальных источников является владельцем телеканала NewsOne и других телеканалов так называемого холдинга «Новости», проверить источники доходов, понять являются ли нарушениями языковых лицензий откровенные провокационные действия»

Вакарчук призвал сограждан не вестись на подобные провокации со стороны соседей, чтобы не делать сцен для российского телевидения.