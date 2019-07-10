В Москве допускают отмену запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Как пишет «Ъ» со ссылкой на анонимный источник в российском МИДе, также может быть рассмотрена и идея отмены визового режима для граждан Грузии. По информации источника, такая ситуация связана с последними заявлениями грузинских властей и негативной позицией Владимира Путина по поводу санкций. По сведениям издания, эти вопросы будут рассмотрены, если ситуация в Грузии нормализуется и будет гарантирована безопасность россиян.