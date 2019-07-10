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02:14, 10 июля 2019

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора.

По  сведениям «Фонтанкм», взрыв или серия взрывов произошли во время стыковки аппарата с подлодкой-носителем. По  этой версии, из-за короткого замыкания аккумулятор разрядился, произошел тепловой разгон батареи, за которым последовало самовозгорание. Выжившие члены экипажа, по  словам источников, задраили центральный отсек, завершили стыковку, заглушили ядерный реактор и эвакуировались. Чтобы избежать дальнейшего распространения огня, глубоководный аппарат полностью затопили, после чего доставили в Североморск. «Фонтанка» называет литиевый аккумулятор «экспериментальным», поскольку на подводном флоте эксплуатируют свинцово-кислотные батареи. Литиевая батарея, по информации издания, была установлена на аппарате после ремонта в 2012 году.



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