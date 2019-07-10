Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора.

По сведениям «Фонтанкм», взрыв или серия взрывов произошли во время стыковки аппарата с подлодкой-носителем. По этой версии, из-за короткого замыкания аккумулятор разрядился, произошел тепловой разгон батареи, за которым последовало самовозгорание. Выжившие члены экипажа, по словам источников, задраили центральный отсек, завершили стыковку, заглушили ядерный реактор и эвакуировались. Чтобы избежать дальнейшего распространения огня, глубоководный аппарат полностью затопили, после чего доставили в Североморск. «Фонтанка» называет литиевый аккумулятор «экспериментальным», поскольку на подводном флоте эксплуатируют свинцово-кислотные батареи. Литиевая батарея, по информации издания, была установлена на аппарате после ремонта в 2012 году.