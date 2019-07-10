Яхту «Паллада», принадлежащую Валаамскому монастырю, может зафрахтовать любой желающий.

Это в ходе эксперимента выяснили журналисты «Открытых медиа», которые договорились об аренде судна на пять часов за 500 тыс. рублей. Переговоры шли по телефону. Оказалось, что яхту можно снять для свадебного путешествия, небольшого семейного торжества или встречи представительной зарубежной делегации. При этом на борту «Паллады» запрещены крепкие алкогольные напитки и шумные вечеринки. Ранее в сети появились фотографии отдыхающей на борту этого элитного судна молодежи.