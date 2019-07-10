Владимир Путин раскритиковал призывы ввести санкции против Грузии.

По его словам, этого не надо делать «из уважения к грузинскому народу». Ввести санкции против Грузии требовала Госдума. Изначально лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов говорил, что под запрет должны попасть вино и вода из Грузии. В итоговом заявлении депутатов конкретные меры не уточнялись. Госдума требовала санкций из-за выступления грузинского журналиста, оскорбившего а прямом эфире Путина. Ранее Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Грузинским перевозчикам также запретили рейсы в Россию.