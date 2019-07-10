В Швеции по запросу России задержан чеченский правозащитник.

Главу правозащитного «Вайфонда» Мансура Садулаева задержали в аэропорту Стокгольма. Об этом говорится в сообщение Фонда в ФБ. Ранее чеченский блогер Тумсо Абдурахманов рассказал «МБХ медиа», что полицейские забрали у Садулаева телефон и личные вещи. Сейчас правозащитник находится в полицейском участке в городе Нючепинг. «Радио Свобода» отмечает, что Садулаев известен как критик главы Чечни Рамзана Кадырова. Он уехал в Швецию в 2017 году и учредил там «Вайфонд».