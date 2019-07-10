Против владельцев телеканала «NewsOne» на Украине возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.

Об этом сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко. Поводом для уголовного преследования послужила попытка телеканала организовать телемост с россиянами. Луценко добавил, что есть все основания для отзыва у канала лицензии. Ранее Луценко говорил, что одним из бенефициаров NewsOne может быть кипрская компания, связанная с российским «Промсвязьбанком». Владелец NewsOne Тарас Козак назвал это ложью.