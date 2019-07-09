Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за диверсии.

Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, это одна из версий, которые рассматривает комиссия под руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Другой собеседник издания считает, что причинами пожара могли послужить «внешнее воздействие», «столкновение с внешним объектом», из-за которого в аккумулятор попала вода, после чего начался пожар. Ранее глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что пожар начался в аккумуляторном отсеке аппарата. В свою очередь источники «Фонтанки» считают, что Пожар мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора, который был установлен на аппарате после ремонта в 2012 году. При этом обычно «на подводном флоте эксплуатируют свинцово-кислотные батареи».