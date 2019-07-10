В России за прошлый год из-за разных нарушений отстранили от полетов более 400 пилотов

Кроме того, Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств и были также закрыты два авиационных учебных центра, -рассказали в Генпрокуратуре. В прошлом месяце газета «Коммерсантъ» писала, что дипломы пилотов Южно-Уральского государственного университета были признаны недействительными из-за отсутствия у вуза сертификата. В свою очередь, глава Генпрокуратуры Игорь Чайка обращал внимание на серьезные проблемы в авиационной отрасли в связи с авиакатастрофой самолета «Сухой Суперджет» в «Шереметьево».