Члены МАГАТЭ соберутся сегодня на экстренное заседание по Ирану

Основной темой будет ядерная программа Исламской республики. Тегеран предупредил ранее, что снимает с себя ограничение по степени обогащения урана. В дальнейшем он может пересмотреть и другие условия ядерной сделки, объявлял ранее замминистра иностранных дел республики Аббас Аракчи.

Он утверждает, что такие меры не нарушают условия сделки. Иран стал приостанавливать выполнение ядерной сделки после выхода из нее Штатов. Вашингтон обвинил Иран в нарушении договоренностей и вновь ввел против республики санкции.