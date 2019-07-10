Диверсию, по некоторым данным, рассматривают в качестве одной из версий возникновения пожара на подлодке

В результате трагедии погибли 14 моряков.

Специальная комиссия, расследующая обстоятельства инцидента, рассматривает две основные версии. Согласно одной из них, к пожару привело короткое замыкание в электрическом щитке. Но комиссия не исключает, что причиной возгорания могла стать диверсия. Об этом газете РБК рассказали источники, знакомые с ходом расследования. По словам одного из собеседников издания, система безопасности на подлодках делает эту версию маловероятной. Еще одно предположение – глубоководное судно могло столкнуться с внешним объектом, тогда вода могла попасть на аккумуляторную батарею, что привело бы к возгоранию и взрыву. Официальную версию трагедии ранее озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу – по его словам, пожар начался в аккумуляторном отсеке, затем «получил некое распространение», моряки отравились продуктами горения. Из-за чего могло возникнуть возгорание, не раскрывается. Обстоятельства произошедшего засекречены.

Пожар на подлодке возле Североморска произошел 1 июля, погибли 14 моряков. Среди погибших было семь капитанов первого ранга, два Героя России.