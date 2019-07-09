Сразу в нескольких районах на юго-западе и западе Москвы на следующей неделе ограничат движение транспорта

Это связано со строительством участка Большой кольцевой линии метро. Схема движения транспорта изменится на проспекте Вернадского, в районах Тропарево-Никулино, Раменки, Ломоносовский, Теплый стан, а также в поселках Московский и Сосенское, — предупредили в Центре организации дорожного движения. В частности, закроют въезд с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект и съезд с внутренней стороны Кольцевой дороги на Киевское шоссе. Все ограничения можно будет увидеть на едином транспортном портале.