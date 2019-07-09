Известная американская исполнительница Ники Минаж отказалась от концерта в Саудовской Аравии. Она пояснила, что делает это в поддержку прав женщин и представителей сексуальных меньшинств. Минаж должна была выступить на фестивале в Джидде, который стартует на следующей неделе. Она призналась, что очень хотела бы встретиться со своими саудовскими фанатами, однако считает важным четко заявить о своей поддержке прав и свобод меньшинств, а также свободы выражения мнений, — передает агентство Reuters.

Ранее с просьбой отказаться от выступления в Саудовской Аравии к певице обратились правозащитники.