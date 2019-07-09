Осужденный депутат красноярского горсовета назвал пыточными условия содержания в конвойных помещениях судов

В своем письме Аркадий Волков пишет об унижении человеческого достоинства и ненадлежащих условиях для арестантов. Кроме того, там отсутствует туалет, а арестованные вынуждены питаться консервами, — приводит текст письма местное издание «Проспект мира». Волков просит своих коллег по горсовету вынести на заседание вопрос об условиях содержания арестованных в судах.

Бывшего депутата признали виновным в мошенничестве и получении взяток. В мае суд Красноярска приговорил его к 7-ми годам колонии.