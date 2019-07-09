Владимир Путин раскритиковал призывы отказаться от прогресса ради экологии. Российский президент считает, что такой шаг в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных. Он не согласен с полным отказом от ядерной или углеводородной энергетики. В качестве примера Путин привел ветряную генерацию, где забывают о гибнущих птицах. От вибрации ветряков, добавил президент, червяки вылезают из земли.