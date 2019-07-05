Страсбургский суд впервые присудил компенсацию россиянке, которая пострадала от бытового насилия

Валерия Володина подавала иск и утверждала, что власти не защищают ее от преследования и побоев со стороны бывшего партнера. Добиться возбуждения против него уголовного дела пока не удается, — рассказала «Эху» журналист издания «Медиазона» Анна Козкина. По словам Анны Козкиной, МВД посчитало угрозы проявлением ревности.

Между тем в ЕСПЧ на рассмотрении находятся еще шесть жалоб из России, связанных со случаями домашнего насилия. Об этом сегодня сказали в Министерстве юстиции.