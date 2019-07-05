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Эксклюзив Эха 22:03, 09 июля 2019

Украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе, предъявлено окончательное обвинение

Сегодня российские силовики рассказали, что закончили расследование дела. Впрочем, адвокат одного из арестованных, Илья Новиков, пояснил «Эху», что это еще не итоговое обвинение.

Илья Новиков уверен, что на следующей неделе всем 24-м морякам продлят арест. Вскоре после этого защита сможет начать знакомство с материалами дела. Сами арестованные вины не признают. Киев называет их военнопленными и требует освободить.



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