Комиссия, расследующая причины пожара на подлодке, по некоторым данным, не исключает диверсии

Комиссия, расследующая причины пожара на подлодке, по некоторым данным, не исключает, что к возгоранию могла привести диверсия. Жертвами трагедии стали 14 моряков.

Версия о том, что причиной возгорания могла стать диверсия, пока не отброшена. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Один из собеседников издания предполагает, что на стадии подготовки лодки к заданию в нее был «заранее заложен элемент, который привел к взрыву». Однако, по его словам, система безопасности на подлодках делает эту версию маловероятной. Еще одно предположение – судно могло столкнуться с внешним объектом, из-за чего на батарею попала вода, это привело к возгоранию. Но одна из основных версий – короткое замыкание в электрическом щитке. Между тем, издание «Фонтанка» со ссылкой на пять не связанных между собой источников, пишет о том, что на подлодке взорвалась экспериментальная литиевая батарея. Обычно на таких суднах используются свинцово-кислотные батареи. Однако на этом глубоководном аппарате, по данным издания, в ходе ремонта установили новую технологию.

Пожар на подлодке возле Североморска произошел 1 июля, погибли 14 моряков. Обстоятельства произошедшего засекречены.