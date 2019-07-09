За  Джулианом Ассанжем вели круглосуточную слежку в посольстве Эквадора

За основателем «Викиликс» Джулианом Ассанжем вели круглосуточную слежку в посольстве Эквадора. Как пишет испанская газета El País, этим занималась охранная компания, которая обеспечивала безопасность дипмиссии. Журналисты газеты утверждают, что ознакомились с отчетами, а также аудио— и видеозаписями. Вся полученная информация передавалась владельцу охранной фирмы, однако тот от комментариев отказался.

Ассанж пробыл в посольстве Эквадора в Лондоне почти 7 лет. Он обратился за политическим убежищем из опасений, что будет выдан Швеции, а впоследствии США, где ему грозит суровое наказание по обвинению в публикации документов Госдепартамента.