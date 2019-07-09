Депутата городской думы уральского Асбеста задержали в аэропорту Екатеринбурга, куда сегодня прилетел Путин

Наталья Крылова стояла с плакатом, на котором рассказывалось о том, что люди в ее городе живут в нищете. Силовики сказали Крыловой, что по решению ФСО аэропорт на один день объявлен зоной особой безопасности, и пикеты на его территории запрещены, — пишет сайт «МБХ Медиа».

Владимир Путин прилетел сегодня в Екатеринбург, где посетил выставку «Иннопром» и собирается выступить на саммите по производству и индустриализации.