В Лондоне на аукционе почти за полмиллиона фунтов стерлингов продано первое издание «Евгения Онегина»

В Лондоне на аукционе почти за полмиллиона фунтов стерлингов продано первое издание романа в стихах «Евгений Онегин». Изначальная стоимость не превышала 160 тысяч фунтов. Как рассказали представители аукциона «Кристи» агентству РИА «Новости», издание первой главы произведения Александра Пушкина находится в оригинальном переплете, и это является библиографической редкостью. Первая глава романа была напечатана почти 200 лет назад.