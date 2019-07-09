Сразу четыре акции протеста проходят сегодня в Тбилиси. Как пишет газета «Коммерсантъ», у здания парламента требуют отставки министра внутренних дел. Рядом митингуют православные активисты, которые выступают против проведения акции ЛГБТ, а у офиса телеканала «Рустави 2» собрались граждане, которые недовольны поведением ведущего, оскорбившего президента Владимира Путина. Кроме того, периодически на улицах Тбилиси собираются ЛГБТ-активисты.

Протесты не стихают в столице Грузии уже почти три недели. Они начались после визита группы российских депутатов.