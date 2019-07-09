Завершено расследование дело в отношении украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе

Об этом рассказали адвокаты арестованных. Всем 24-м военнослужащим предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. В скором времени суд должен рассмотреть ходатайство о продлении сроков ареста. Обвиняемые и их защита начнут знакомиться с материалами дела.

Члены экипажей трех украинских кораблей были задержаны в Керченском проливе в конце ноября. В Киеве считают своих моряков военнопленными. Украина и Запад требуют их освобождения.