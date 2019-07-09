Короткое замыкание или диверсия стали приоритетными версиями случившегося на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Короткое замыкание и диверсия стали приоритетными версиями случившегося на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на свои источники. Кроме того, специальная комиссия рассматривает также версию о столкновении с неким внешним объектом. В свою очередь, в Министерстве обороны советуют журналистам дождаться окончания работы комиссии.

Загоревшийся на батискафе в Баренцевом море литиевый аккумулятор был установлен в ходе эксперимента. К пожару привел его тепловой разгон, после чего последовала серия взрывов, — утверждает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой сразу на пять источников, которые структурно между собой не связаны. Ударная волна была такой силы, что ее чувствовали даже на лодке-носителе. В тот момент глубоководный аппарат находился в процессе стыковки с ней. Выжившие задраили центральный отсек, заглушили реактор, эвакуировались на подлодку. Опасаясь дальнейших взрывов и пожара, экипаж материнской лодки затопил батискаф.

В результате ЧП в Баренцевом море 1-го июля погибли 14 военнослужащих.