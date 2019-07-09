Официальный Лондон возмущен высказываниями президента США в адрес посла Соединенного королевства

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант расценивает комментарии Дональда Трампа как неуважительные и несправедливые. Союзники должны относиться друг к другу с уважением, — подчеркнул Хант. Более того, он пообещал, что глава дипмиссии в Вашингтоне Ким Даррок останется на своей должности в случае, если Хант станет британским премьером.

Причиной резких высказываний Трампа в адрес посла стала публикация в британской прессе, где утверждалось, что Даррок предупреждает Лондон о возможном позорном окончании карьеры Трампа и описывает конфликты в Белом доме как «бои на ножах».