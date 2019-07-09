Супруга фигуранта дела фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля купила квартиру в Москве

Это сделано для того, чтобы французский предприниматель мог отбывать домашний арест, если ему изменят меру пресечения, — сказали представители фонда изданию РБК. Сегодня Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста гражданину Франции. Следствие считает, что партнер инвестиционного фонда Майкла Калви может скрыться из-за негативного психологического состояния, — передает агентство Интерфакс. Такую справку, по словам адвоката Дельпаля, выдал оперативный сотрудник ФСБ.