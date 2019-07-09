Арестованных сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег, изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко

Об этом агентству ТАСС сказал источник в силовых структурах. Кроме того, арестованных проверяют на причастность к другим похожим преступлениям. Собеседник агентства утверждает, что силовики уже дают показания.

О задержании силовиков стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что семь сотрудников ФСБ проходят по делу о разбое. Сегодня источник «Интерфакса» рассказал, что число фигурантов выросло до 15-ти. Из них только пятеро отправлены в СИЗО, а двое находятся под домашним арестом.