Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня ликвидировал так и не утвержденную программу развития пенсионной системы. Ее разрабатывали почти 10 лет. Главной причиной, почему ее так и не утвердили, как передает агентство «Интерфакс», стали разногласия по вопросу о ее финансировании. В Пенсионной фонде еще 5 лет назад предупреждали, что лимитов на реализацию этого проекта будет недостаточно. Госпрограмма предусматривала увеличение пенсий к 2018-му году до двух прожиточных минимумов пенсионера.