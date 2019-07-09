Владимир Путин верит в неизбежность сближения России и Украины

Государства смогут построить нормальные союзнические отношения, — сказал российский президент в интервью для фильма режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Ленту показали на фестивале в Италии. Путин также в очередной раз повторил, что Москва не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы, а российские блогеры, какую бы точку зрения они ни высказывали, не могли сыграть ключевой роли в прошедшей кампании, — добавил Путин.