Норвегия сообщает об утечке радиации с затонувшей советской подлодки «Комсомолец»

Уровень радиации в том районе превышает норму в 100 тысяч раз, — передает местный телеканал ТV2. В Институте морских исследований королевства говорят, что пока это предварительные данные, и утечка не представляет угрозы для людей и рыболовного промысла.

Атомная подлодка «Комсомолец» затонула в Норвежском море 30 лет назад в результате пожара. Погибли 42 советских моряка. Сейчас она находится на глубине более полутора километров.