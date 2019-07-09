Россия обжаловала решение ЕСПЧ о выплате компенсации Алексею Навальному

Иск был связан с так называемым делом «Ив Роше». Как сказали в Министерстве юстиции, они направили свои возражения в Большую палату Европейского суда.

В апреле ЕСПЧ постановил выплатить Навальному почти 23 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек. Суд признал, что российские власти держали политика под домашним арестом по политическим мотивам, в отношении него было нарушено право на свободу слова. Алексей Навальный получил по делу «Ив Роше», где его обвиняли в мошенничестве, 3,5 года условно. Его брат Олег – 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Сам Навальный связывал приговор со своей политической деятельностью.