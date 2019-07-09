На сайт Московской кольцевой железной дороги совершена кибератака

Его заразили вирусом, чтобы воровать деньги у пользователей.

Вирус подключился к сайту Московской кольцевой железной дороги, на основе которой создано МЦК, на выходных. Это обнаружили эксперты «Лаборатории Касперского». Схема у злоумышленников непростая: сначала с помощью фишинговых писем заражали банковским вирусом компьютеры ничего не подозревающих пользователей, а потом на них поступала команда от уже зараженного сайта железной дороги скачать вредоносную программу. Ее и использовали в итоге для списания денег. Сайт был нужен, чтобы обмануть системы защиты жертвы: команда на компьютеры пользователей поступали с легитимного ресурса, находящегося в так называемых «белых списках». В итоге зломушлыенники могли красть деньги множеством разных способов. Например, подменять страницы в браузере при онлайн-оплате и перехватывать данные банковской карты. Также хакеры могли с помощью программ удаленного управления компьютером пользоваться онлайн-банкингом жертв и выводить деньги на свои счета. В департаменте информационных технологий Москвы заверили, что на сайте больше нет вируса.

По оценкам аналитиков, из-за вируса под угрозой оказались несколько тысяч человек. Четверть из них – жители России