Госдума не собирается отзывать свое обращение с призывом ввести санкции против Грузии, несмотря на то, что президент Владимир Путин выступил против таких мер. По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, нижняя палата в то же время поддерживает мнение президента о необходимости урегулировать отношения с Тбилиси. По словам Володина, необходимо сделать все, «чтобы грузинская сторона образумилась».

Владимир Путин говорил сегодня, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения отношений не стоит вводить санкции против республики. О запретительных мерах в Госдуме заговорили после того, как в эфире одного из грузинских телеканалов ведущий нецензурно высказался в адрес Путина. Его высказывание уже осудило руководство Грузии, а также гендиректор самого телеканала.