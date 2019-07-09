Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за диверсии – это одна из версий, которые рассматривает комиссия по расследованию аварии, — пишет РБК со ссылкой на источник. Кроме того, рассматривается вариант короткого замыкания или столкновения с внешним объектом. Диверсия и замыкание входят в число основных, — утверждают источники издания.

Трагедия произошла в начале прошлой недели. В результате пожара погибли 14 офицеров, которые служили в секретном подразделении, дислоцирующемся под Петербургом.