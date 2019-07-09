Помощника полпреда президента в Уральском округе подозревают в передаче за рубеж сведений с заседаний Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском округе подозревают в передаче за рубеж сведений с заседаний Совета безопасности. На прошлой неделе Александра Воробьева арестовал Лефортовский суд Москвы. Его обвиняют в госизмене и передаче секретной информации Польше.

Как рассказали интернет-изданию Znak.com два информированных источника, разработкой этого дела занимались несколько лет. Собеседники издания не уточнили, получал ли Воробьев информацию о работе Совбеза лично от полпреда Николая Цуканова или как-то иначе. В то же время пресса называет арестованного семейным юристом и правой рукой Цуканова.