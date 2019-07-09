Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин ответил на вопросы журналистов в преддверии старта нового сезона

Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин ответил на вопросы журналистов в преддверии старта нового футбольного сезона. Вот только конкретики в ответах функционера было на удивление мало.

После того как был разрешен вопрос с лимитом на легионеров, новая версия которого, впрочем, вступит в силу только через год, в российском футболе посчитали, похоже, что можно умывать руки. По крайней мере, на актуальные вопросы журналистов глава Премьер Лиги отвечал обще, и преимущественно в будущем времени.

Так, количественное расширение Лиги Сергей Прядкин допустил. Но не ранее 22-го года. Вопрос возврата продажи пива на футбольных стадионах, по словам Прядкина, находится на стадии обсуждения. Но какова стадия у этой стадии, тоже неясно. С момента завершения в нашей стране ЧМ прошел уже год. Да и сами клубы не видят в продаже пива на стадионах никакой проблемы.

В подвешенном состоянии находится и внедрение системы ВАР. Кто будет техническим подрядчиком в этом вопросе, до сих пор не ясно. Скорее всего, система видеоповторов будет работать лишь в отдельных матчах.

Также Глава РПЛ выразил мнение, что необходимо повышать престиж Кубка России, а чтоб не быть банальным, предложил вариант, при котором обладатели трофея смогли бы напрямую выходить в Лигу чемпионов. Вот только едва ли в УЕФА одобрят такую идею.

Чемпионат Российской Премьер-Лиги стартует уже в ближайшую пятницу.