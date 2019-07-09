Самым высокооплачиваемым депутатом признан единоросс из Заксобрания Владимирской области

Об этом пишет журнал Forbes, который составил рейтинг богатейших госслужащих и народных избранников.

Совокупный доход сотни самых богатых чиновников и депутатов за прошлый год превышает один миллиард долларов. Больше других, судя по декларациям, получил бизнесмен и владимирский депутат Павел Антов. Основатель группы компаний «Владимирский стандарт», производящей колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, заработал за весь 2018 год около 10 миллиардов рублей.

С заметным отрывом в рейтинге следует депутат Заксобрания Челябинской области Константин Струков. Совладельцу «Южуралзолота» прошлый год принес 4.5 миллиарда рублей дохода. Бизнесмен входит в число миллиардеров Forbes с совокупным состоянием почти 2 миллиарда долларов.

Еще один богатейший депутат работает в Белгородской областной думе. Семья владельца местной фабрики «Славянка» Сергея Гусева задекларировала почти 3 миллиарда рублей.

В Топ-10 кроме региональных депутатов вошел также сенатор от Камчатки Валерий Пономарев. Он – совладелец рыбопромышленных предприятий. Засветились в верхних строчках депутат Госдумы Григорий Аникеев и губернатор Брянской области и основатель крупнейшего картофельного производителя региона Александр Богомаз.

Составители рейтинги обратили внимание на заработки федеральных чиновников и глав госкорпораций. Так глава «Ростеха» Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Трутнев попали в тридцатку богатейших чиновников. На несколько позиций от них отстает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Самое большое количество объектов недвижимости в собственности обнаружилось в семье краснодарского депутата от ЛДПР. Батырбий Панеш вместе с супругой владеет почти пятьюстами объектами.